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Белорус пострадал во время теракта в метро в Петербурге
04.04.2017 07:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси получил ранения в результате взрыва на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, в настоящее время он находится на лечении в одной из больниц города, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. В результате взрыва погибли 11 человек, 51 пострадал.
"По данным отделения посольства в Санкт-Петербурге, гражданину Беларуси, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция", — сказали в МИД.
В ведомстве также сообщили, что угрозы жизни пострадавшего нет, медики оценивают состояние гражданина как средней тяжести.
По информации МИД, родственники пострадавшего были проинформированы о случившемся.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в метро в Санкт-Петербурге. Кроме того, белорусский лидер
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По данным белорусского внешнеполитического ведомства, пострадавший прооперирован и сейчас находится в больнице.
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