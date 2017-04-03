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Белорус пострадал во время теракта в метро в Петербурге

04.04.2017 07:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси получил ранения в результате взрыва на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, в настоящее время он находится на лечении в одной из больниц города, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорус пострадал во время теракта в метро в Петербурге
© Sputnik / Виктор Толочко
СК Беларуси поможет расследовать взрыв в метро Санкт-Петербурга

Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. В результате взрыва погибли 11 человек, 51 пострадал.

"По данным отделения посольства в Санкт-Петербурге, гражданину Беларуси, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция", — сказали в МИД.

В ведомстве также сообщили, что угрозы жизни пострадавшего нет, медики оценивают состояние гражданина как средней тяжести.

По информации МИД, родственники пострадавшего были проинформированы о случившемся.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в метро в Санкт-Петербурге. Кроме того, белорусский лидер поручил СК республики оказать поддержку российским следователям в работе над установлением обстоятельств взрыва.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным белорусского внешнеполитического ведомства, пострадавший прооперирован и сейчас находится в больнице.

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