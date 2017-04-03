МИНСК, 4 апр – Sputnik. Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на улице в Барановичах в 20 метрах от жилых домов, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.



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Информация об опасной находке на улице Тельмана районного центра поступила спасателям ночью во вторник.

"Возле бордюрного камня на проезжей части находился предмет, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, расстояние до ближайших строений составляло 20–25 метров", – сказали в МЧС.

По информации ведомства, до приезда группы разминирования спасатели и милиция оцепили место, движение автотранспорта по улице Тельмана было ограничено.

Прибывшие на место ЧП саперы в 02:19 забрали 76-милимметровый артиллерийский снаряд для дальнейшего уничтожения.