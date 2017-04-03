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Автомобиль BMW горел в Минске: повреждены 2 стоявшие рядом машины
04.04.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Три автомобиля были повреждены в результате возгорания машины BMW на парковке в Минске, сообщили Sputnik в Минском городской УМЧС.
Информация столичным спасателям о загоревшемся на улице Притыцкого автомобиле поступила накануне в 23:45.
"Прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание легкового автомобиля BMW Х5", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в машине выгорели моторный отсек и салон. Кроме того, огнем были повреждены стоящие рядом легковые автомобили – Mazda 3 и Subaru Impreza.
В настоящее время сотрудники столичного МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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Легковушка загорелась поздно вечером в понедельник на парковке на улице Притыцкого.
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