МИНСК, 4 апр – Sputnik. Три автомобиля были повреждены в результате возгорания машины BMW на парковке в Минске, сообщили Sputnik в Минском городской УМЧС.

Информация столичным спасателям о загоревшемся на улице Притыцкого автомобиле поступила накануне в 23:45.

"Прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание легкового автомобиля BMW Х5", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в машине выгорели моторный отсек и салон. Кроме того, огнем были повреждены стоящие рядом легковые автомобили – Mazda 3 и Subaru Impreza.

В настоящее время сотрудники столичного МЧС устанавливают причину возникновения пожара.