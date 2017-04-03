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Избивший 4-летнюю девочку житель Могилевщины взят под стражу

04.04.2017 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения 4-летней девочке возбуждено в отношении жителя Могилевского района, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Избивший 4-летнюю девочку житель Могилевщины взят под стражу
© Flickr/ roberto volterra
Сельчанин в Могилевском районе жестоко избил 4-летнюю девочку

Инцидент произошел утром 31 марта: девочку, находящуюся без сознания обнаружили врачи бригады скорой, прибывшие на вызов в деревню Амховая-1. 

"Установлено, что 26-летний местный житель, ранее судимый, избил дочку своей сожительницы, после чего ушел из дома, оставив девочку одну. Мать девочки в это время находилась на работе", – сказала Соленюк.

Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого телесного повреждения малолетней (п. 1 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси), он заключен под стражу

В настоящее время девочка находится в Могилевской областной детской больнице, ей оказывается необходимая медпомощь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавший ребенок находится в больнице, ему оказывается необходимая медпомощь.

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