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Избивший 4-летнюю девочку житель Могилевщины взят под стражу
04.04.2017 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения 4-летней девочке возбуждено в отношении жителя Могилевского района, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент произошел утром 31 марта: девочку, находящуюся без сознания обнаружили врачи бригады скорой, прибывшие на вызов в деревню Амховая-1.
"Установлено, что 26-летний местный житель, ранее судимый, избил дочку своей сожительницы, после чего ушел из дома, оставив девочку одну. Мать девочки в это время находилась на работе", – сказала Соленюк.
Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого телесного повреждения малолетней (п. 1 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси), он заключен под стражу
В настоящее время девочка находится в Могилевской областной детской больнице, ей оказывается необходимая медпомощь.
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Пострадавший ребенок находится в больнице, ему оказывается необходимая медпомощь.
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