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В Барановичах на дороге нашли артиллерийский снаряд

04.04.2017 10:33 — ЧП | Tut.by  
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4 апреля на проезжей части улицы Тельмана в Барановичах обнаружили артиллерийский снаряд.


Фото: ОУМЧС

Подозрительный предмет валялся около бордюрного камня примерно в 20−25 метрах до ближайших строений.

До приезда группы разминирования спасатели и милиция оцепили местно обнаружения и ограничили движение автотранспорта. Эвакуация жильцов не проводилась.

Прибывшие на место саперы установили, что обнаруженный предмет — это артиллерийский снаряд 76 мм. Боеприпас изъяли для дальнейшего уничтожения.

 
 
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Боеприпас лежал примерно в 20-25 метрах до ближайших строений.

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