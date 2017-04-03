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В Барановичах на дороге нашли артиллерийский снаряд
4 апреля на проезжей части улицы Тельмана в Барановичах обнаружили артиллерийский снаряд.
Подозрительный предмет валялся около бордюрного камня примерно в 20−25 метрах до ближайших строений.
До приезда группы разминирования спасатели и милиция оцепили местно обнаружения и ограничили движение автотранспорта. Эвакуация жильцов не проводилась.
Прибывшие на место саперы установили, что обнаруженный предмет — это артиллерийский снаряд 76 мм. Боеприпас изъяли для дальнейшего уничтожения.
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Боеприпас лежал примерно в 20-25 метрах до ближайших строений.
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