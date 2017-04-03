4 апреля на проезжей части улицы Тельмана в Барановичах обнаружили артиллерийский снаряд.



Фото: ОУМЧС

Подозрительный предмет валялся около бордюрного камня примерно в 20−25 метрах до ближайших строений.

До приезда группы разминирования спасатели и милиция оцепили местно обнаружения и ограничили движение автотранспорта. Эвакуация жильцов не проводилась.

Прибывшие на место саперы установили, что обнаруженный предмет — это артиллерийский снаряд 76 мм. Боеприпас изъяли для дальнейшего уничтожения.