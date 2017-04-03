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Ситуация в Петербурге: метро работает, имена подозреваемых не называют
04.04.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Следствие пока не называет имена подозреваемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, однако ряд СМИ распространяют информацию о возможных причастных к взрыву.
© Sputnik Александр Тарасенков
Взрыв в петербургском метрополитене произошел в понедельник 3 апреля на станции "Сенная площадь". По последним данным Национального антитеррористического комитета РФ, в результате теракта погибли 11 человек, 49 пострадавших находятся в больницах. Среди получивших ранения есть гражданин Беларуси, он был прооперирован и сейчас проходит лечение в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Подозреваемые: выходцы из Кыргызстана или Казахстана
Следственные органы не называют имена подозреваемых в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, однако ряд СМИ публиковали свои данные о возможных причастных к взрыву.
Так, называлось
© Sputnik Анатолий Медведь
Среди подозреваемых также назывался и уроженец Кыргызстана, получивший гражданство России. Во вторник утром Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил, что
Глава СК России Александр Бастрыкин во вторник пообещал, что все заказчики и исполнители теракта в Петербурге будут найдены. Как стало известно ранее, помощь российским коллегам окажут и белорусские следователи.
Среди пострадавших – белорус
Как стало известно утром в понедельник,
По сообщениям медиков, состояние белоруса оценивается как средней тяжести, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Ситуация в Петербурге
Сразу после взрывов власти закрыли все пять линий петербургского метрополитена и пустили на линии дополнительный наземный транспорт. По данным на утро вторника, большинство станций подземки уже открыты и работают в штатном режиме.
Ситуация в северной столице России также спокойная – после понедельничного теракта паники в Санкт-Петербурге не было. Готовы оказывать помощь петербуржцам и психологи – "горячие линии" усилены лучшими старшекурсниками факультета психологии МГУ.
Жители и гости города несут цветы и свечи к станции метро, где произошел взрыв.
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Пострадавшие в результате взрыва остаются в городских больницах, представители МЧС обещают оказать помощь всем семьям.
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