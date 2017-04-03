МИНСК, 4 апр – Sputnik. Следствие пока не называет имена подозреваемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, однако ряд СМИ распространяют информацию о возможных причастных к взрыву.



© Sputnik Александр Тарасенков Белорус пострадал во время теракта в метро в Петербурге

Взрыв в петербургском метрополитене произошел в понедельник 3 апреля на станции "Сенная площадь". По последним данным Национального антитеррористического комитета РФ, в результате теракта погибли 11 человек, 49 пострадавших находятся в больницах. Среди получивших ранения есть гражданин Беларуси, он был прооперирован и сейчас проходит лечение в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Подозреваемые: выходцы из Кыргызстана или Казахстана

Следственные органы не называют имена подозреваемых в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, однако ряд СМИ публиковали свои данные о возможных причастных к взрыву.

Так, называлось имя 22-летнего гражданина Казахстана Максима Арышева , который перестал выходить на связь после взрыва в метро в Санкт-Петербурге и якобы имел характерные травмы на теле. Представители МИД Казахстана заявляли, что о причастности молодого человека к произошедшему говорить рано, однако сейчас специалисты пытаются выяснить его местонахождение.



© Sputnik Анатолий Медведь Трехдневный траур объявлен в Петербурге после взрыва в метро

Среди подозреваемых также назывался и уроженец Кыргызстана, получивший гражданство России. Во вторник утром Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил, что выходец из страны подозревается в совершении теракта . По данным кыргызской спецслужбы, молодым человеком является Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Глава СК России Александр Бастрыкин во вторник пообещал, что все заказчики и исполнители теракта в Петербурге будут найдены. Как стало известно ранее, помощь российским коллегам окажут и белорусские следователи.

Среди пострадавших – белорус

Как стало известно утром в понедельник, гражданин Беларуси получил ранения в результате взрыва на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, а сейчас он находится на лечении в одной из больниц города. Белорусский МИД не называет ни имя, ни возраст пострадавшего.

По сообщениям медиков, состояние белоруса оценивается как средней тяжести, его жизни сейчас ничего не угрожает.

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Ситуация в Петербурге

Сразу после взрывов власти закрыли все пять линий петербургского метрополитена и пустили на линии дополнительный наземный транспорт. По данным на утро вторника, большинство станций подземки уже открыты и работают в штатном режиме.

Ситуация в северной столице России также спокойная – после понедельничного теракта паники в Санкт-Петербурге не было. Готовы оказывать помощь петербуржцам и психологи – "горячие линии" усилены лучшими старшекурсниками факультета психологии МГУ.

Жители и гости города несут цветы и свечи к станции метро, где произошел взрыв.