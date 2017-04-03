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"Лада" перевернулась в Петриковском районе: погиб 29-летний водитель
04.04.2017 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Водитель легкового автомобиля "Лада" погиб в Петриковском районе в результате ДТП: мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около 19:15 на 17-м километре автодороги Челюшевичи – Деменка.
"Водитель, неправильно выбрав скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на обочину, затем в кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ.
В результате ДТП 29-летний мужчина погиб на месте происшествия. По информации инспекции, ремнем безопасности он не был пристегнут.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, не был пристегнут ремнем безопасности.
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