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"Лада" перевернулась в Петриковском районе: погиб 29-летний водитель

04.04.2017 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Водитель легкового автомобиля "Лада" погиб в Петриковском районе в результате ДТП: мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"Лада" перевернулась в Петриковском районе: погиб 29-летний водитель
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около 19:15 на 17-м километре автодороги Челюшевичи – Деменка.

"Водитель, неправильно выбрав скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на обочину, затем в кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ. 

В результате ДТП 29-летний мужчина погиб на месте происшествия. По информации инспекции, ремнем безопасности он не был пристегнут.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, не был пристегнут ремнем безопасности.

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