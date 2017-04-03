МИНСК, 4 апр – Sputnik. Водитель легкового автомобиля "Лада" погиб в Петриковском районе в результате ДТП: мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 19:15 на 17-м километре автодороги Челюшевичи – Деменка.

"Водитель, неправильно выбрав скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на обочину, затем в кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ.

В результате ДТП 29-летний мужчина погиб на месте происшествия. По информации инспекции, ремнем безопасности он не был пристегнут.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.