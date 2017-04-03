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Убийство игуменьи: приведут ли в зал суда обвиняемую

04.04.2017 11:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Эксперты полагают, что судебный процесс по делу об убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря матушки Василиссы может пройти за закрытыми дверями.

Убийство игуменьи: приведут ли в зал суда обвиняемую
© Фото: Cвято-Ксениевский монастырь
СК: завершено расследование дела об убийстве игуменьи Василиссы

5 января 2017 года около девяти часов вечера 29-летняя прихожанка, которую монахини приютили в монастыре, находясь на кухне прихода, нанесла настоятельнице более 10 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

"Не исключено, что суд примет решение о том, что данное уголовное дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании", — такое мнение высказал Sputnik во вторник эксперт в области уголовного права.

По его словам, можно предположить, что суд будет учитывать личности как убитой, которая была настоятельницей монастыря, так и обвиняемой. В данной связи собеседник агентства пояснил, что в отношении обвиняемой была назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что женщина не могла осознавать свои действия в момент преступления.

"Материалы уголовного дела еще будет читать прокурор, который будет принимать решение о том, пойдет обвиняемая в суд или к ней будут применены принудительные меры безопасности", — сказал собеседник агентства.

Трагедия накануне Рождества

Трагедия в Свято-Ксениевском монастыре произошла в ночь на пятницу 6 января: игуменья была убита. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю женщину — гражданку Беларуси (уроженку Казахстана), которую монахини приютили в связи со сложными обстоятельствами в ее жизни.

Убийство игуменьи: приведут ли в зал суда обвиняемую
© Sputnik / Марина Серебрякова
Сотни людей со всей Беларуси приехали проститься с убитой настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря матушкой Василиcсой

Расследование уголовного дела длилось три месяца. В ходе предварительного расследования следователи допросили несколько десятков послушниц и трудниц монастыря. Они сообщили, что у подозреваемой накануне преступления были признаки психического расстройства.

Фильм о матушке Василиссе

Игуменью Василиссу отпевал митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх Беларуси. На похороны игуменьи приехали сотни паломников со всей Беларуси. Церковь, в которой шло отпевание, не смогла вместить всех желающих. Проститься с настоятельницей прибыли духовенство, прихожане, представители власти.

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Sputnik/Тамара Беляева, Сергей Пушкин
© Sputnik/ Тамара Беляева, Сергей Пушкин
В Беларуси простились с убитой настоятельницей монастыря

На улице в тот день стоял 25-градусный мороз, МЧС и Красный Крест возле храма развернули палатки с горячей пищей и питьем.

Послушники из Свято-Елисаветинского монастыря сняли фильм об убитой настоятельнице.

 
 
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Расследование уголовного дела длилось три месяца, в ходе предварительного расследования следователи допросили несколько десятков послушниц и трудниц монастыря.

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