﻿ Организатор интеллектуальных игр в Бресте подозревается в проведении подпольных покерных турниров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Организатор интеллектуальных игр в Бресте подозревается в проведении подпольных покерных турниров

04.04.2017 11:26 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Бреста, который подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.

По данным ведомства, с июня 2016 по январь 2017 года он без лицензии проводил в арендуемом помещении покерные турниры на деньги. В результате он получил доход в сумме свыше 6700 рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК Беларуси (Незаконная предпринимательская деятельность). Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С июня 2016 по январь 2017 года он без лицензии проводил в арендуемом помещении покерные турниры на деньги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Лада" перевернулась в Петриковском районе: погиб 29-летний водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика