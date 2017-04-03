Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Бреста, который подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.

По данным ведомства, с июня 2016 по январь 2017 года он без лицензии проводил в арендуемом помещении покерные турниры на деньги. В результате он получил доход в сумме свыше 6700 рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК Беларуси (Незаконная предпринимательская деятельность). Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до трех лет лишения свободы.