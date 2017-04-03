МИНСК, 4 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродненском районе молодую женщину, которая подозревается в попытке поджога дома собственной тети, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: МЧС Беларуси Одинокий пенсионер сгорел в своем доме в Светлогорском районе

Пожар в деревянном строении, в котором находилась 67-летняя женщина, произошел ночью в воскресенье 2 апреля в садовом товариществе "Энергетик". Пенсионерка почувствовала запах дыма и сообщила о пожаре спасателям, потушившим впоследствии огонь.

"Затем уже стала ясна криминальная подоплека пожара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след злоумышленников, а также установили мотив совершенного преступления", – сказали в УВД.

По информации милиции, между пенсионеркой и племянницей возник конфликт, связанный с деньгами, из-за которого женщина и решилась на поджог. "Подозреваемая позвала своего брата, который проживает на территории России, и убедила мужчину совершить тяжкое преступление", – сообщили в управлении.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси.