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Женщина в Гродненском районе пыталась сжечь свою пожилую тетю
04.04.2017 11:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродненском районе молодую женщину, которая подозревается в попытке поджога дома собственной тети, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: МЧС Беларуси
Пожар в деревянном строении, в котором находилась 67-летняя женщина, произошел ночью в воскресенье 2 апреля в садовом товариществе "Энергетик". Пенсионерка почувствовала запах дыма и сообщила о пожаре спасателям, потушившим впоследствии огонь.
"Затем уже стала ясна криминальная подоплека пожара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след злоумышленников, а также установили мотив совершенного преступления", – сказали в УВД.
По информации милиции, между пенсионеркой и племянницей возник конфликт, связанный с деньгами, из-за которого женщина и решилась на поджог. "Подозреваемая позвала своего брата, который проживает на территории России, и убедила мужчину совершить тяжкое преступление", – сообщили в управлении.
По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси.
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Сельчанка решилась на поджог после того, как у нее с пенсионеркой произошел конфликт из-за денег.
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