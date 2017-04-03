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Женщина в Гродненском районе пыталась сжечь свою пожилую тетю

04.04.2017 11:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродненском районе молодую женщину, которая подозревается в попытке поджога дома собственной тети, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Женщина в Гродненском районе пыталась сжечь свою пожилую тетю
© Фото: МЧС Беларуси
Одинокий пенсионер сгорел в своем доме в Светлогорском районе

Пожар в деревянном строении, в котором находилась 67-летняя женщина, произошел ночью в воскресенье 2 апреля в садовом товариществе "Энергетик". Пенсионерка почувствовала запах дыма и сообщила о пожаре спасателям, потушившим впоследствии огонь.

"Затем уже стала ясна криминальная подоплека пожара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след злоумышленников, а также установили мотив совершенного преступления", – сказали в УВД.

По информации милиции, между пенсионеркой и племянницей возник конфликт, связанный с деньгами, из-за которого женщина и решилась на поджог. "Подозреваемая позвала своего брата, который проживает на территории России, и убедила мужчину совершить тяжкое преступление", – сообщили в управлении.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Сельчанка решилась на поджог после того, как у нее с пенсионеркой произошел конфликт из-за денег.

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