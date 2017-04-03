|
В Столбцах произошел взрыв в гараже: мужчина в реанимации
Утром 4 апреля в гараже частного дома в Столбцах произошел взрыв. В результате происшествия хозяин гаража получил различные травмы и находится в реанимации. Об этом TUT.BY
Сообщение о взрыве в гараже в Столбцах на улице Притыцкого поступило в МЧС 4 апреля в 08.02. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили разрушенный в результате взрыва гараж частного дома.
В разрушенном гараже под строительными конструкциями находится человек. Спасатели вытащили из-под обломков мужа владелицы дома, который находился в гараже. Мужчина с предварительным диагнозом термические ожоги 1−2 степени (10%) и травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение.
В результате взрыва обрушились 2 стены и кровля гаража.
Причины взрыва устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины взрыва устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии