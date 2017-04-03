Утром 4 апреля в гараже частного дома в Столбцах произошел взрыв. В результате происшествия хозяин гаража получил различные травмы и находится в реанимации. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.



Фото: МЧС

Сообщение о взрыве в гараже в Столбцах на улице Притыцкого поступило в МЧС 4 апреля в 08.02. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили разрушенный в результате взрыва гараж частного дома.

В разрушенном гараже под строительными конструкциями находится человек. Спасатели вытащили из-под обломков мужа владелицы дома, который находился в гараже. Мужчина с предварительным диагнозом термические ожоги 1−2 степени (10%) и травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение.

В результате взрыва обрушились 2 стены и кровля гаража.

Причины взрыва устанавливаются.