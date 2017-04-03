В Гродненском районе сестра с братом подожгли дом родной тетки. Причиной послужили многочисленные ссоры на почве финансов, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В минувшие выходные в деревне Погораны под Гродно загорелся жилой дом. 66-летняя хозяйка проснулась, почувствовала запах гари и вызвала МЧС. Спасатели потушили возгорание, затем стала ясна криминальная подоплека пожара.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след злоумышленников, а также установили мотив преступления. Как оказалось, на такой шаг пошла 32-летняя племянница потерпевшей. Между ней и теткой неоднократно возникали конфликты на почве финансов, которые порой завершались рукоприкладством. Себе в помощь племянница позвала 30-летнего брата, постоянно проживающего в России», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 218 УК (покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.