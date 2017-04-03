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Пожар в Шабанах: в промзоне горели автопокрышки
04.04.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Пожар произошел утром во вторник в промышленной зоне в минском микрорайоне Шабаны, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
По данным МЧС, загорелся складированный на территории одного из предприятий мусор.
"В 10:11 поступило сообщение от рабочих. Горели строительные отходы, автомобильные покрышки, колеса, резиновые трубы", – сказал Попко.
По словам собеседника Sputnik, прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.
На данный момент идет разбирательство, какой именно организации принадлежит мусор. Предположительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
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Черный дым, по словам представителя МЧС, был от горящих покрышек и резиновых труб.
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