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Пожар в Шабанах: в промзоне горели автопокрышки

04.04.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 фев – Sputnik. Пожар произошел утром во вторник в промышленной зоне в минском микрорайоне Шабаны, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

По данным МЧС, загорелся складированный на территории одного из предприятий мусор.

"В 10:11 поступило сообщение от рабочих. Горели строительные отходы, автомобильные покрышки, колеса, резиновые трубы", – сказал Попко.

По словам собеседника Sputnik, прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

На данный момент идет разбирательство, какой именно организации принадлежит мусор. Предположительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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Черный дым, по словам представителя МЧС, был от горящих покрышек и резиновых труб.

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