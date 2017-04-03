МИНСК, 26 фев – Sputnik. Пожар произошел утром во вторник в промышленной зоне в минском микрорайоне Шабаны, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

По данным МЧС, загорелся складированный на территории одного из предприятий мусор.

"В 10:11 поступило сообщение от рабочих. Горели строительные отходы, автомобильные покрышки, колеса, резиновые трубы", – сказал Попко.

В Шабанах горело pic.twitter.com/767DimrtPf — Paul Subway Funk (@subwayfunk) 4 апреля 2017 г.

По словам собеседника Sputnik, прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

На данный момент идет разбирательство, какой именно организации принадлежит мусор. Предположительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.