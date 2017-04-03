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Автомобильный гараж взорвался в Столбцах, пострадал мужчина
04.04.2017 12:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Житель Столбцов пострадал в результате взрыва в автомобильном гараже, строение полностью разрушено, сообщили Sputnik во вторник МЧС Беларуси.
© Фото: из личного архива Кристины Борейко
Инцидент на улице Притыцкого в райцентре произошел утром во вторник: сообщение спасателям о взрыве поступило спасателям в 08:02.
"Произошел взрыв в блочном гараже на частном подворье без последующего горения. В результате взрыва обрушились стены и кровля строения", — сказали в МЧС.
Там также сообщили, что спасатели из-под завалов извлекли мужчину, который с ожогами и травмами различной степени тяжести был передан бригаде скорой, доставившей пострадавшего в отделение реанимации местной больницы.
По информации МЧС, супруга мужчины в момент взрыва находилась в доме и не пострадала. В настоящее время причина произошедшего устанавливается.
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Пострадавший мужчина был бригадой скорой доставлен в реанимационное отделение местной больницы.
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