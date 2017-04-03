МИНСК, 4 апр — Sputnik. Житель Столбцов пострадал в результате взрыва в автомобильном гараже, строение полностью разрушено, сообщили Sputnik во вторник МЧС Беларуси.



© Фото: из личного архива Кристины Борейко Взрыв в Мачулищах: трое пострадавших, 6 гаражей рухнули на автомобили

Инцидент на улице Притыцкого в райцентре произошел утром во вторник: сообщение спасателям о взрыве поступило спасателям в 08:02.

"Произошел взрыв в блочном гараже на частном подворье без последующего горения. В результате взрыва обрушились стены и кровля строения", — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что спасатели из-под завалов извлекли мужчину, который с ожогами и травмами различной степени тяжести был передан бригаде скорой, доставившей пострадавшего в отделение реанимации местной больницы.

По информации МЧС, супруга мужчины в момент взрыва находилась в доме и не пострадала. В настоящее время причина произошедшего устанавливается.