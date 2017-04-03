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"Соцработница"-рецидивистка задержана в Минске

04.04.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске группу лиц цыганской народности, которые подозреваются в совершении краж у пенсионеров, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

"Соцработница"-рецидивистка задержана в Минске
© Sputnik/
Группа "смуглых соцработников" задержана в Минском районе

По информации милиции, данные граждане под видом работников Белорусского Общества Красного Креста и соцработников проникали в квартиры пенсионерок, откуда воровали деньги.

"По подозрению в совершении квартирных краж задержали в Минске пять лиц цыганской народности, в отношении основной 32-летней фигурантки возбуждено уголовное дело, по остальным проводятся проверки", – сказали в ГУВД.

В управлении уточнили, что у потерпевших – двоих пенсионерок – после посещения "соцработников" пропали крупные суммы. Ранее основная фигурантка уже совершала аналогичные кражи – три раза в 2015 году. 

По словам собеседников Sputnik, все пятеро – безработные и живут в Брестской области. Оперативники предполагают, что они могут быть причастны к подобным кражам на территории Гродненской и Гомельской областей.

 
Теги: Минск
 
 
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Основная фигурантка уже совершала кражи денег у минских пенсионеров – три раза в 2015 году.

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