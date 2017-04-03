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СК: по факту смерти солдата-срочника в Борисове проводится проверка

04.04.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Следственные органы начали проверку в связи со смертью солдата-срочника, который служил в войсковой части 24 849 в Борисове, сообщили в СК.

"Идет доследственная проверка по факту смерти военнослужащего срочной службы. Полученные на первоначальном этапе проверки данные дают основания рассматривать в качестве основной версии произошедшего суицид", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, следователи проводят комплекс мероприятий, которые направленны на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и мотивы.

В свою очередь в Минобороны подтвердили, что такой факт был и что проверка проводится, но от комментариев отказались.

"Мы не считаем целесообразным комментировать подобные случаи по этическим соображениям", — сказал начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны полковник Владимир Макаров. Он уточнил, что погибшему солдату было 25 лет и ему оставалось служить еще полгода.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи назвали предварительной причиной трагедии самоубийство, в Минобороны не комментируют ситуацию по этическим соображениям.

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