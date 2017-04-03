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Подозрительно упитанных жителей Столина задержали на границе с Украиной
04.04.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Пограничники Пинского погранотряда задержали на границе с Украиной двоих жителей Столина, которые пытались ввезти в Беларусь контрабандой мясную продукцию, сообщил телеканал "
Мужчины ехали в республику на автомобиле BMW через пункт пропуска "Верхний Теребежов" 3 апреля.
По информации телеканала при оформлении машины сотрудники Пинского погранотряда обратили внимание на внешний вид пассажира и водителя: при досмотре у них под одеждой было обнаружено девять килограммов мяса и сала – мужчины продукты примотали к своим телам скотчем.
В настоящее время по факту проводится разбирательство. Жителям Столина грозит штраф в размере от 30 до 50 базовых величин.
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Мужчинам за попытку незаконного ввоза в Беларусь продуктов грозит штраф в размере до 50 базовых величин.
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