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Подозрительно упитанных жителей Столина задержали на границе с Украиной

04.04.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Пограничники Пинского погранотряда задержали на границе с Украиной двоих жителей Столина, которые пытались ввезти в Беларусь контрабандой мясную продукцию, сообщил телеканал "Варяг" со ссылкой на отряд.

Подозрительно упитанных жителей Столина задержали на границе с Украиной
© Flickr/ Gabriella Opaz
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Мужчины ехали в республику на автомобиле BMW через пункт пропуска "Верхний Теребежов" 3 апреля. 

По информации телеканала при оформлении машины сотрудники Пинского погранотряда обратили внимание на внешний вид пассажира и водителя: при досмотре у них под одеждой было обнаружено девять килограммов мяса и сала – мужчины продукты примотали к своим телам скотчем.

В настоящее время по факту проводится разбирательство. Жителям Столина грозит штраф в размере от 30 до 50 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчинам за попытку незаконного ввоза в Беларусь продуктов грозит штраф в размере до 50 базовых величин.

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