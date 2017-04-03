На украинско-белорусской границе задержали двух жителей Столина, которые пытались на себе ввезти в Беларусь 9 килограмм мясной продукции и сала, пишет Полесская правда.



Фото: Полесская Правда

3 апреля в пункт пропуска Верхний Теребежов на въезд в Беларусь прибыл автомобиль BMW. Пограничники обратили внимание на комплекцию водителя и пассажира. Как выяснилось в ходе досмотра, мужчины пытались на себе незаконно ввезти в Беларусь 9 килограммов мясной продукции и сала, которые они примотали к телу скотчем.





В отношении нарушителей составили протоколы за незаконное перемещение товаров через таможенную границу.



