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Двое жителей Столина пересекали границу, обмотавшись мясом и салом
На украинско-белорусской границе задержали двух жителей Столина, которые пытались на себе ввезти в Беларусь 9 килограмм мясной продукции и сала,
3 апреля в пункт пропуска Верхний Теребежов на въезд в Беларусь прибыл автомобиль BMW. Пограничники обратили внимание на комплекцию водителя и пассажира. Как выяснилось в ходе досмотра, мужчины пытались на себе незаконно ввезти в Беларусь 9 килограммов мясной продукции и сала, которые они примотали к телу скотчем.
В отношении нарушителей составили протоколы за незаконное перемещение товаров через таможенную границу.
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В общей сложности нарушители пытались провезти 9 кг мясной продукции.
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