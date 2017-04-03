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Старинные монеты из драгметаллов нашли таможенники у украинцев

04.04.2017 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Белорусские таможенники пресекли две попытки перемещения через границу старинных монет из драгоценных металлов, сообщили Sputnik во вторник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Старинные монеты из драгметаллов нашли таможенники у украинцев
© Фото: Пинский погранотряд
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В обоих случаях монеты везли граждане Украины через республиканский пункт таможенного оформления "Новая Гута".

"У гражданина Украины, следовавшего в рейсовом автобусе сообщением Киев – Вильнюс, при въезде в Беларусь обнаружено восемь монет разного достоинства. Во втором случае у украинца, покидавшего Беларусь на автобусе Гомель – Чернигов, среди личных вещей обнаружена монета желтого цвета номиналом 5 рублей", – сказали в ГТК.

Экспертиза установила, что монеты были отчеканены в России, Германии и Австрии более 100 лет назад, одна из них, номиналом 20 копеек, на 50% состоит из серебра. "А монета номиналом 5 рублей с изображением профиля императора Николая II массой более 4 граммов изготовлена в 1898 году из сплава золота (около 90%) и меди", – уточнили в комитете.

Гомельской таможней по фактам перемещения культурных ценностей начаты административные процессы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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У одного гражданина нашли 8 монет, в том числе 20-копеечную серебряную, у второго – золотую царскую пятирублевку.

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