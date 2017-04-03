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Известный кукольный мастер погибла во время взрыва в метро

04.04.2017 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Известный мастер авторской куклы — российская художница Ирина Медянцева погибла во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает на своей странице в Facebook редакция журнала "Кукольный мастер".

"Мы соболезнуем всем родным и друзьям художницы Ирины Медянцевой, погибшей 3 апреля в теракте в питерском метро. Каждый вчера волновался и обзванивал знакомых, пытаясь узнать, в безопасности ли человек… И очень страшно стало узнать, что горе коснулось напрямую представителей кукольного сообщества", — говорится в сообщении.

Редакция журнала подчеркивает, что "кукольники — наверное, самая мирная профессия на земле".

Как сообщают во вторник российские СМИ, Медянцева находилась в вагоне метров вместе с дочерью, и во время взрыва закрыла ее собой. В настоящее время дочь находится в реанимации.

Ирине Медянцевой было 50 лет, она является признанным и известным в России и за ее пределами мастером авторской куклы.

В минувший понедельник около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и 49 получили ранения. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Личность подозреваемого установлена.

 
Теги: Минск
 
 
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О смерти Ирины Медянцевой – мастера авторской куклы - сообщила редакция журнала "Кукольный мастер".

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