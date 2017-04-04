МИНСК, 4 апр — Sputnik. Пострадавшие во время взрыва в метро Санкт-Петербурга рассказали о том, что происходило в поврежденном вагоне, как помогали таксисты и небезразличные граждане.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв — на станции метро "Площадь Восстания" — удалось предотвратить.

Паники не было

Машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, рассказал о своих действиях во время ЧП . По словам Александра Каверина, паники не было, а он действовал согласно инструкции.

"Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи "пассажир-машинист". Одновременно говорили все во всех вагонах, о чем я также сообщил диспетчеру и принял решение согласно инструкции по действиям в таких случаях, которая была специально разработана в метрополитене, — о выводе состава на станцию", — объяснил Каверин. То, что произошел взрыв, он понял только после остановки состава.

Также он отметил, что на помощь людям вышли резервные машинисты. Чтобы пассажиры могли выбраться, в вагонах сразу же открыли двери.

"От пассажиров первого вагона было понятно, что хлопок был в первом вагоне. В течение минуты была сумятица, потом инструкторы пошли выяснять дальше по составу. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв", — рассказал Каверин.

Личный порыв

После того, как в метро Санкт-Петербурга произошла трагедия, очень много людей пришли в пункты сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. По информации РИА Новости , недостатка крови и ее компонентов в больницах нет, однако люди продолжают приходить на донорские пункты.

"Крови хватает. Но люди все равно идут. Это личное желание, порыв. Мы, конечно, благодарим за это, но что касается непосредственно наличия крови и ее компонентов — всего у нас хватает", — цитирует агентство слова пресс-секретаря Комитета по здравоохранению Петербурга Евгении Семеновой.

Нулевая стоимость

После взрыва Санкт-Петербург столкнулся с транспортным коллапсом. Метрополитен закрыли, а на дублирование маршрутов подземки ГУП "Пассажиравтотранс" запустило бесплатные автобусы. В общей сложности 360 автобусов были задействованы для обслуживания пяти маршрутов, повторяющих линии метрополитена.



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"В связи с закрытием станций метрополитена 3 апреля было оперативно организовано движение автобусов по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М. Вечером 3 апреля их количество было увеличено со 150 до 360 единиц", — говорится в сообщении на сайте предприятия . Автобусы курсировали до окончания движения автобусного транспорта и закончили работу в час ночи.

В день трагедии в метро многие таксопарки и агрегаторы объявили поездки в Санкт-Петербурге бесплатными. Среди них "Яндекс.Такси" и Uber. Простые граждане также размещали предложения довезти до дома в социальных сетях. В то же время поступали сообщения, что некоторые таксисты наоборот увеличили цены.

Девушка, которая пострадала во время взрыва в метро, рассказала в соцсетях, что таксист не только бесплатно довез ее домой, но и оказал первую медицинскую помощь.



© Sputnik Анна Волкова Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14

"Он мне очень сильно помог. Он заехал в аптеку, купил мне спрей от ожогов, довез до дома, довел до квартиры, там мне помог", — пояснила пострадавшая в комментарии, который она записала прямо из больницы.

Прощание с погибшими

Расходы на похороны 14 жертв теракта в Петербурге возьмут на себя предпринимательское сообщество и похоронные бюро, сообщает РИА Новости .

"Вопросы захоронения полностью возьмут на себя представители предпринимателей, ассоциации похоронных бюро. Всю процедуру они проведут за свой счет, бесплатно для семей", — приводит агентство слова главы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города Эльгиза Качаева.

Истории спасения

Одна из тех пассажиров, кому удалось выжить во время теракта в метро Санкт-Петербурга, рассказала, что в момент взрыва дремала и неожиданно почувствовала удар по голове. Начался пожар, у женщины загорелись волосы, но ей удалось потушить их руками. "Когда приехали на станцию "Технологический институт", двери были перекорежены, невозможно было выйти, ребята выбили окно двери и вытащили меня", — цитируют слова пострадавшей российские СМИ. Женщине удалось выжить благодаря тому, что она находилась в конце вагона.



© Sputnik Александр Тарасенков Белорус пострадал во время теракта в метро в Петербурге

Мать одного из пострадавших рассказала, что сын находится в шоковом состоянии после случившегося. Женщина считает, что сын выжил благодаря доброму поступку, совершенному ранее. По ее словам, несколько лет назад парень задержал преступника на станции метро "Купчино". Молодой человек увидел плачущего дедушку и не прошел мимо. Выяснилось, что у пенсионера украли кошелек с пенсией. Юноша смог догнать преступника и отобрал кошелек.

Соседи о подозреваемом

Установлена личность предполагаемого террориста. Это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Как передает Sputnik Кыргызстан , до 2011 года подозреваемый проживал в пригороде Оша, достиг совершеннолетия уже в России, куда перебралась его семья. Впоследствии родители вернулись на родину.

Председатель квартального комитета Анваржон Дадабаев рассказал в интервью агентству, что несколько раз приходил в дом, где живет семья Джалилова. Однако никто не открывал ему дверь. Собеседник агентства не верит, что семья могла быть связана с террористическими организациями.



© Sputnik Анатолий Медведь Жительница Санкт-Петербурга: обстановка нервная, на улицах коллапс

"Ее сын был спокойный. Это обычная семья. Я несколько раз виделся с его матерью, вроде нормальная женщина. Также эта семья не особо верующая, скорее светская", — пояснил председатель.

Правоохранительные органы Кыргызстана контактируют с российскими силовиками по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Тем временем стали известны личности десяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. Для опознания остальных четырех человек будет проводиться генетическая экспертиза, потому что визуально их идентифицировать невозможно.