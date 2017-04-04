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Гараж взорвался в Столбцах: находившегося в нем мужчину увезла скорая
05.04.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Устанавливается причина взрыва в гараже в Столбцах, в результате которого пострадал один человек, сообщила в среду пресс-служба Минского областного управления МЧС.
Инцидент произошел накануне утром на улице Притыцкого в Столбцах. В результате произошло обрушение двух стен и кровли строения, расположенного на территории частного подворья. В момент взрыва в гараже находился человек, муж хозяйки дома.
Как отметили в МЧС, после взрыва пожара не было.
Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под строительных конструкций и передали медикам. По информации спасателей, мужчина был госпитализирован в реанимацию.
Супруга пострадавшего, по информации МЧС, в момент происшествия находилась дома и не пострадала.
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Устанавливается причина взрыва в гараже в Столбцах, в результате которого пострадал один человек, сообщила в среду пресс-служба Минского...
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