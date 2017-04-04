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Гараж взорвался в Столбцах: находившегося в нем мужчину увезла скорая

05.04.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Устанавливается причина взрыва в гараже в Столбцах, в результате которого пострадал один человек, сообщила в среду пресс-служба Минского областного управления МЧС.

Гараж взорвался в Столбцах: находившегося в нем мужчину увезла скорая
© Следственный комитет Республики Беларусь
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Инцидент произошел накануне утром на улице Притыцкого в Столбцах. В результате произошло обрушение двух стен и кровли строения, расположенного на территории частного подворья. В момент взрыва в гараже находился человек, муж хозяйки дома.

Как отметили в МЧС, после взрыва пожара не было.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под строительных конструкций и передали медикам. По информации спасателей, мужчина был госпитализирован в реанимацию.

Супруга пострадавшего, по информации МЧС, в момент происшествия находилась дома и не пострадала.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина находится в реанимации, его супруга не пострадала, так как находилась в тот момент в доме.

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