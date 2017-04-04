МИНСК, 5 апр — Sputnik. Станция метро "Сенная площадь" в Петербурге в среду утром снова оказалась закрыта из-за анонимного сообщения, передает петербургский метрополитен.



© Sputnik Артем Житенев Раненый белорус рассказал, как спасал пострадавших в метро

"Станция метро "Сенная площадь" и переходы на станцию "Садовая" и станцию "Спасская" закрыты из-за анонимного сообщения", — говорится в релизе.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв — на станции метро "Площадь Восстания" — удалось предотвратить.

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В минском метро тоже не до "шуток"

Транспортная прокуратура Беларуси и Минский метрополитен также распространили предупреждение о недопустимости "шуток" о ложном минировании.

"В УВД по охране Минского метрополитена от граждан в 2017 году поступило уже четыре сообщения обозначенной категории, по одному факту в отношении "шутника" возбуждено уголовное дело, по трем проводится доследственная проверка", — сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

В 2016 году органами внутренних дел зарегистрировано 11 преступлений, предусмотренных ст. 340 УК по сообщениям об опасности на Минском метрополитене, носившим ложный характер.

"В результате подобных противоправных действий может причиняться серьезный материальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному сообщению незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи", — отметили в пресс-службе.

В соответствии с белорусским законодательством заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наказывается штрафом, арестом на срок до шести месяцев, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.