МИНСК, 5 апр — Sputnik. Два автомобиля сгорели за минувшие сутки в столице, сообщила в среду пресс-служба Минского городского управление МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пожар в Шабанах: в промзоне горели автопокрышки

Первый случай произошел на улице Широкой в Минске — в 18:44 спасателям сообщили о загоревшемся на проезжей части автомобиле Peugeot 406. Пожарные потушили загоревшийся моторный отсек. Огнем повредило элементы кузова, а также проводку, аккумуляторную батарею и топливные шланги.

"Рассматриваемая версия случившегося — короткое замыкание электропроводки", — отметили в МЧС.

Позже, в 21:25, спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шаранговича — открытым пламенем горел ВАЗ 2101, который, по информации МЧС, был снят с учета еще в 1994 году.

Предполагается, что причиной пожара мог стать поджог.