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Peugeot и снятая с учета "копейка" горели вечером в Минске
05.04.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Два автомобиля сгорели за минувшие сутки в столице, сообщила в среду пресс-служба Минского городского управление МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Первый случай произошел на улице Широкой в Минске — в 18:44 спасателям сообщили о загоревшемся на проезжей части автомобиле Peugeot 406. Пожарные потушили загоревшийся моторный отсек. Огнем повредило элементы кузова, а также проводку, аккумуляторную батарею и топливные шланги.
"Рассматриваемая версия случившегося — короткое замыкание электропроводки", — отметили в МЧС.
Позже, в 21:25, спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шаранговича — открытым пламенем горел ВАЗ 2101, который, по информации МЧС, был снят с учета еще в 1994 году.
Предполагается, что причиной пожара мог стать поджог.
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Автомобильные пожары произошли в районах Зеленый Луг и Сухарево, в одном из случаев подозревается поджог.
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