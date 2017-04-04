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На фабрике пиротехники в Португалии произошел взрыв

05.04.2017 10:59 — ЧП | Tut.by  
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На заводе по производству пиротехники в португальском городе Ламегу произошел взрыв. Видео с места событий публикует Centro TV.

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Видео: CentroTV / Facebook

Как уточнил в интервью TVI 24 государственный секретарь страны по вопросам внутренних дел Хорхе Гомес, пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. По его словам, вокруг предприятия создана зона безопасности, но из-за продолжающихся взрывов и пожара спасательные работы затруднены.

 
 
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В результате инцидента пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.

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