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На фабрике пиротехники в Португалии произошел взрыв
На заводе по производству пиротехники в португальском городе Ламегу произошел взрыв. Видео с места событий публикует Centro TV.
Как уточнил в интервью TVI 24 государственный секретарь страны по вопросам внутренних дел Хорхе Гомес, пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. По его словам, вокруг предприятия создана зона безопасности, но из-за продолжающихся взрывов и пожара спасательные работы затруднены.
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В результате инцидента пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.
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