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Брестчанке стало плохо за рулем – ее Sharan упал с моста в воду

05.04.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Выясняются обстоятельства дорожного инцидента, в результате которого пострадали два человека, сообщили Sputnik в среду в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Брестчанке стало плохо за рулем – ее Sharan упал с моста в воду
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Авария произошла сегодня около восьми часов утра. По предварительной информации, Volkswagen Sharan под управлением 42-летней жительницы Бреста, поднимаясь на мост со стороны улицы Набережной в направлении Варшавского шоссе, внезапно съехал в кювет.

Как отметили в Госавтоинспекции, женщине стало плохо за рулем, она потеряла контроль над машиной, после чего минивэн буквально съехал вниз по лестнице, повредив ее металлические перила. После чего машина оказалась в реке.

В автомобиле, кроме женщины, находился ее 56-летний супруг. Водитель и пассажир были доставлены в больницу с травмами и общим переохлаждением.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Женщина и ее супруг были доставлены в учреждение здравоохранения с травмами и переохлаждением.

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