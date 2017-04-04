МИНСК, 5 апр — Sputnik. Выясняются обстоятельства дорожного инцидента, в результате которого пострадали два человека, сообщили Sputnik в среду в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома "Лада" перевернулась в Петриковском районе: погиб 29-летний водитель

Авария произошла сегодня около восьми часов утра. По предварительной информации, Volkswagen Sharan под управлением 42-летней жительницы Бреста, поднимаясь на мост со стороны улицы Набережной в направлении Варшавского шоссе, внезапно съехал в кювет.

Как отметили в Госавтоинспекции, женщине стало плохо за рулем, она потеряла контроль над машиной, после чего минивэн буквально съехал вниз по лестнице, повредив ее металлические перила. После чего машина оказалась в реке.

В автомобиле, кроме женщины, находился ее 56-летний супруг. Водитель и пассажир были доставлены в больницу с травмами и общим переохлаждением.