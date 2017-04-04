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СК России задержал в Петербурге шестерых пособников террористов

05.04.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в среду о задержании шести выходцев из государств Средней Азии за содействие террористической деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанные вовлекали выходцев из республик Средней Азии в деятельность террористических группировок.

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