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СК России задержал в Петербурге шестерых пособников террористов
05.04.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в среду о задержании шести выходцев из государств Средней Азии за содействие террористической деятельности.
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Задержанные вовлекали выходцев из республик Средней Азии в деятельность террористических группировок.
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