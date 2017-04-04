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ДТП под Бешенковичами: столкнулись школьный автобус и маршрутка
05.04.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП с участием школьного автобуса и маршрутного такси, сообщил Sputnik в среду начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла на пересечении дорог М3 Минск — Витебск и Р113 Сенно — Бешенковичи — Ушачи. Автобус ПАЗ отвозил 15 детей в Ржавскую среднюю школу и ясли-сад в Бешенковичах. При выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу микроавтобусу "ГАЗель", ехавшему по маршруту Чашники — Витебск. В итоге произошло столкновение и маршрутка перевернулась.
В салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, все они доставлены Бешенковичскую центральную районную больницу для оценки физического состояния.
Пассажиры школьного автобуса не пострадали, их отвезли в учреждения образования, рассказал Казючиц.
По его словам, оба водителя были трезвы.
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В автобусе находились 15 детей, они не пострадали, а восемь пассажиров маршрутки доставлены в больницу.
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