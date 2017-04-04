МИНСК, 5 апр — Sputnik. Прокурор в среду попросит срок для бывшего начальника ГАИ Вилейского РОВД Виталия Навойчика.



© Sputnik / Анна Нефедова Бывший начальник ГАИ брал взятки продуктами и машинным маслом

Как передает корреспондент Sputnik из зала Минского областного суда, сегодня завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Навойчика. Среди обвинений, которые ему предъявлены, — бездействие должностного лица, превышение служебных полномочий, служебный подлог, а также получение взятки. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получал взятки в виде продуктов питания, а также моторного масла. Обвиняемый свою вину не признал ни по одному из пунктов.

Адвокаты просили суд дать им два дня на подготовку к прениям, но суд отказал. По словам председательствующего судьи, следствие длилось несколько месяцев и у них было время приготовится к прениям. Прокурор заявил, что готов к прениям. Судья назначил начало прений на 14:00. Выйдя из зала суда, адвокаты говорили родственникам обвиняемого о том, что для них стало неожиданностью, что прения назначат на сегодня, они думали, что сегодня весь день будут допрашивать экспертов.

В суде были допрошены эксперты, которые делали лингвистическую экспертизу телефонных разговоров обвиняемого. Адвокаты Навойчика заявили ходатайство о том, чтобы проверить, имеет ли лицензию оборудование, на котором делалась экспертиза его голоса. Но суд не удовлетворил данное ходатайство, разъяснив это тем, что оборудование принадлежит ГКСЭ и нет оснований сомневаться в том, что оно лицензионное.

Уточнения и дополнения

Потом обвиняемый заявил ходатайство о том, чтобы огласить в суде дополнения и уточнения в протоколы его судебного допроса. По его словам, его показания были "записаны неточно".

Суд указал Навойчику на то, что он может заявлять свои возражения на судебный протокол после того, как ему будет вынесено судебное постановление, но он настоял на том, что он хочет зачитать свои уточнения. И начал убеждать суд в том, что он не совершал тех эпизодов, которые содержатся в материалах уголовного дела. В частности, обвиняемый отметил, что он оплатил машинное масло, которое заливал в автомобиль. Кроме того, он не признает, что приобретал в магазине за государственные деньги продукты для себя и своих родственников.

Вину опять не признал

Навойчик опять заявил суду о том, что не признает вину ни по одному из эпизодов предъявленного обвинения.

"Вину не признаю", — заявил он.

Рассмотрение дела Навойчика, который находится под стражей, длится не первый месяц. Вилейский районный суд начал рассматривать его дело в начале декабря прошлого года. Среди обвинений, которые ему предъявлены, — бездействие должностного лица, превышение служебных полномочий, служебный подлог, а также получение взятки. Обвиняемый свою вину не признал ни по одному из пунктов.

Фигуранту предъявлено обвинение по более чем десяти эпизодам, прокурор зачитывал обвинение почти час. По словам прокурора, Навойчик в течение 2014-2015 годов неоднократно отдавал своим подчиненным устные указания по телефону о непривлечении своих друзей к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в материалах дела фигурируют суммы взяток — в размере 500 тысяч неденоминированных (в 2014 году) и 300 тысяч неденоминированных рублей (в 2015 году). Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получал взятки в виде продуктов питания, а также моторного масла.