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СК России задержал в Петербурге шестерых вербовщиков террористов
05.04.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в среду о задержании шести выходцев из государств Средней Азии за содействие террористической деятельности.
ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило в отношении задержанных уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
© AFP/ Alexander Tarasenkov
"5 апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать", — сообщили в Следственном комитете.
Согласно данным следователей, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из республик Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций — "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство".
"Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств", — добавили в СК.
Сейчас, как сообщили Sputnik в СК РФ, проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
"СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метрополитене", — отметили собеседники агентства.
Сейчас решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников.
В минувший понедельник в метро Санкт-Петербурга
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Задержанные вовлекали выходцев из республик Средней Азии в деятельность террористических группировок.
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