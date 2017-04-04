МИНСК, 5 апр — Sputnik. Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в среду о задержании шести выходцев из государств Средней Азии за содействие террористической деятельности.

ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило в отношении задержанных уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).



© AFP/ Alexander Tarasenkov Взрыв в Петербурге: истории спасения и солидарность горожан

"5 апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать", — сообщили в Следственном комитете.

Согласно данным следователей, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из республик Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций — "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство".

"Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств", — добавили в СК.

Сейчас, как сообщили Sputnik в СК РФ, проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

"СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метрополитене", — отметили собеседники агентства.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников.

В минувший понедельник в метро Санкт-Петербурга произошел теракт , после взрыва в вагоне 14 человек погибли, около 50 находятся в больницах. Как стало известно накануне, следствие установило имя подозреваемого, который, по оперативным данным, мог устроить взрыв в метро — 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.