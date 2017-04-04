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Golf врезался в трактор с плугами: трое мужчин в реанимации
05.04.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства тяжелого ДТП в Мстиславском районе, в результате которого три человека получили тяжелые травмы, сообщили в среду Sputnik в Могилевском ОУМЧС.
В ночь на среду в МЧС поступило сообщение об аварии на автодороге Мстиславль — Кричев возле деревни Кудричи — Volkswagen Golf второго поколения столкнулся с трактором МТЗ, к которому был прицеплен плуг.
"В легковом автомобиле были заблокированы водитель и два пассажира", — отметили в МЧС.
Спустя полчаса после звонка в МЧС спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавших и передали медикам. Мужчины были доставлены в реанимационное отделение больницы Мстиславля в тяжелом состоянии.
В МЧС добавили, что водитель трактора в результате ДТП не пострадал.
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Трех человек, которые оказались заблокированными в результате ДТП в легковушке, освобождали спасатели с помощью гидравлического инструмента.
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