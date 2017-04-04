МИНСК, 5 апр — Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Молдовы, который был арестован в Витебске в начале 2017 года по подозрению в хищении государственных средств, передано прокурору, сообщили в СК Беларуси.

В поле зрения оперативных работников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля 43-летний гражданин Молдовы, имеющий вид на жительство в РБ, попал в начале этого года.

"Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Молдовы в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, финансовая милиция получила оперативную информацию о том, что иностранец, являясь руководителем частного унитарного торгово-производственного предприятия в Витебске, организовал в 2014 году выполнение строительно-монтажных работ на принадлежащих ему объектах недвижимости.

Подставная фирма

После выполнения работ физическими лицами, он поместил в бухучет своей фирмы фиктивные договоры и акты выполненных работ на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту складских помещений и административного здания от имени строительной организации. При этом стоимость работ, указанная в фиктивных документах, в несколько раз превысила реальную, сказала Сахарова.

Согласно бухгалтерским документам, на расчетный счет строительной организации, которая при проверке оказалась лжепредпринимательской структурой, было перечислено более 2 миллиардов неденоминированных рублей, уточнила она.

Государственные деньги

При подаче в налоговую инспекцию отчетности фирмы, которой руководил подозреваемый, умышленно были завышены налоговые вычеты по уплате НДС. В дальнейшем в налоговую инспекцию поданы заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) за три месяца 2014 года. В результате чего на расчетный счет фирмы подозреваемого из бюджета Беларуси перечислены денежные средства в сумме более 29 600 деноминированных рублей, рассказала собеседник агентства.

Срок до 15 лет

Гражданину Молдовы предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как отметила Сахарова, по ходатайству следователей к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи допросили более 70 свидетелей, получили заключение почерковедческой экспертизы, приняли меры к полному возмещению обвиняемым причиненного ущерба в ходе предварительного следствия, сказала собеседник агентства.

Ущерб в один миллион

Она также сообщила, что с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба по уголовному делу по поручению следователей оперативными работниками УДФР КГК наложен арест на недвижимость, а также на имущество обвиняемого, в том числе денежные средства, на общую сумму около миллиона долларов США. Данная недвижимость находится в Витебске.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, сказала Сахарова.