МИНСК, 5 апр — Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, который нанес смертельное ножевое ранение жителю поселка Гатово, сообщили в УВД Минской области.

Поздно вечером в минувшее воскресенье в Минское РУВД поступило сообщение о том, что в поселке Гатово совершено убийство.

"2 апреля около 23 часов 30 минут вблизи дома № 6 по улице Металлургической поселка Гатово общение между прохожим и тремя молодыми людьми на тему "дай закурить" переросло сначала в словесный конфликт, а затем и в потасовку", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе УВД.

Там отметили, молодые люди начали бросать в прохожего камни, а тот в ответ нанес одному из них ножевое ранение, от которого он скончался при доставлении в больницу.

"Минским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по статье 139 "Убийство" уголовного кодекса. В настоящее время проводятся активные мероприятия по установлению личности подозреваемого", — сказали в УВД.

Там сообщили, что на место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. После осмотра места происшествия и первоначального сбора информации стала проясняться и предварительная картина случившегося.

"В этой связи правоохранители нуждаются в информационной помощи. Всех, кто может оказать содействие в установлении личности или местонахождении мужчины с ножом в руках, сотрудники милиции просят связаться с Минским РУВД. Контактные телефоны: 8-017-229-07-01, 8-017-267-61-41, 8-029-686-76-90", — сказали в УВД.