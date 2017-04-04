﻿ В Могилеве хулиган издевался над прохожими и снимал это на видео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве хулиган издевался над прохожими и снимал это на видео

05.04.2017 13:28 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В злостном хулиганстве обвиняют 22-летнего могилевчанина. Он избил парня и надел мусорное ведро на голову 53-летнему мужчине. Все это хулиган снял на видео, которое опубликовал в соцсети. Возможно, жертв было больше.


Фото: sk.gov.by

Могилевчанин приставал к незнакомым прохожим в городе, обзывался, нецензурно выражался. Например, грубо обратившись к одному парню, сказал, что ему не нравится его слишком женственная одежда. Все это могилевчанин снимал на видео и выкладывал ролики в соцсети.

Видео обнаружили правоохранители и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

— 20-летнего могилевчанина подозреваемый избил в городе. А над 53-летним мужчиной он издевался около подъезда дома. Таким образом он хотел показать свое превосходство, — прокомментировала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

При этом могилевчанин выбирал для издевательств тех, кто был слабее и явно не смог бы ответить обидчику.

Подозреваемый ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. Сейчас он находится под стражей.

Следствие полагает, что пострадавших может быть гораздо больше и просит откликнуться всех, кто что-либо знает о подобных случаях, по телефонам: (8 0222) 29−82−62, 29−80−22.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертв издевательств злоумышленника может быть больше - их ищет следствие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Кровавая поножовщина в Гатово: убит местный житель, преступник скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика