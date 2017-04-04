В злостном хулиганстве обвиняют 22-летнего могилевчанина. Он избил парня и надел мусорное ведро на голову 53-летнему мужчине. Все это хулиган снял на видео, которое опубликовал в соцсети. Возможно, жертв было больше.



Фото: sk.gov.by

Могилевчанин приставал к незнакомым прохожим в городе, обзывался, нецензурно выражался. Например, грубо обратившись к одному парню, сказал, что ему не нравится его слишком женственная одежда. Все это могилевчанин снимал на видео и выкладывал ролики в соцсети.

Видео обнаружили правоохранители и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

— 20-летнего могилевчанина подозреваемый избил в городе. А над 53-летним мужчиной он издевался около подъезда дома. Таким образом он хотел показать свое превосходство, — прокомментировала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

При этом могилевчанин выбирал для издевательств тех, кто был слабее и явно не смог бы ответить обидчику.

Подозреваемый ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. Сейчас он находится под стражей.

Следствие полагает, что пострадавших может быть гораздо больше и просит откликнуться всех, кто что-либо знает о подобных случаях, по телефонам: (8 0222) 29−82−62, 29−80−22.