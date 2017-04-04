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"Настреляли" на штраф и уголовное дело: браконьеры-подводники попались на Полочанских разливах

05.04.2017 14:16 — ЧП | Tut.by  
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Двоих браконьеров задержали госинспекторы на Полочанских разливах в Молодечненском районе. Полностью экипированные подводники ночью с фонарями добывали рыбу.


Подводной охотой житель Дзержинска и минчанин занимались во время нереста рыбы. Задержанные не имеют удостоверений подводных охотников, не состоят в БООР (между тем это является обязательным условием для занятия подводной охотой). Теперь, кроме возмещения сумм причиненного вреда, браконьерам грозят крупные штрафы с конфискацией снаряжения для подводной охоты.

«Один успел „настрелять“ на уголовное дело, добыв по 5 линей и окуней и 1 плотву — всего 11,5 кг. Причиненный им природе ущерб оценен в 2,5 тысячи рублей. Его товарищ, в улове которого было 8 окуней, стал фигурантом административного процесса и возместит 552 рубля», — рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.


Госинспекторы напоминают: с 1 апреля в Минской области установлен нерестовый запрет. Рыболовство разрешено только одной удочкой или спиннингом в светлое время суток без захода в воду и использования маломерных судов.

 
 
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Полностью экипированные подводники ночью с фонарями добывали рыбу.

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