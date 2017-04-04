МИНСК, 5 апр – Sputnik. Четверо пассажиров маршрутного микроавтобуса "ГАЗель" были госпитализированы после столкновения со школьным автобусом ПАЗ на перекрестке автодороги М3 в Бешенковичском районе, сообщили в среду в эфире телеканала "Беларусь 1".

ДТП произошло на 216-м километре автодороги М3 Минск — Витебск: на перекрестке автобус ПАЗ, в котором ехали в школу 15 детей, врезался в микроавтобус "ГАЗель", совершавший поездку из Чашников в Витебск. В результате удара бус перевернулся.

Как передал телеканал, из девяти человек, доставленных после аварии в больницу, четверо были госпитализированы.

О состоянии пострадавших в ДТП телеканал ничего не сообщает.

Как ранее сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома, в результате ДТП дети, которые находились в автобусе, не пострадали. Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись из-за несоблюдения водителем ПАЗа правил проезда перекрестков.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.