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ДТП под Бешенковичами: госпитализированы 4 пассажира маршрутки

05.04.2017 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Четверо пассажиров маршрутного микроавтобуса "ГАЗель" были госпитализированы после столкновения со школьным автобусом ПАЗ на перекрестке автодороги М3 в Бешенковичском районе, сообщили в среду в эфире телеканала "Беларусь 1".

ДТП под Бешенковичами: госпитализированы 4 пассажира маршрутки
© Фото: УСК по Витебской области
ДТП под Бешенковичами: столкнулись школьный автобус и маршрутка

ДТП произошло на 216-м километре автодороги М3 Минск — Витебск: на перекрестке автобус ПАЗ, в котором ехали в школу 15 детей, врезался в микроавтобус "ГАЗель", совершавший поездку из Чашников в Витебск. В результате удара бус перевернулся.

Как передал телеканал, из девяти человек, доставленных после аварии в больницу, четверо были госпитализированы.

О состоянии пострадавших в ДТП телеканал ничего не сообщает.

Как ранее сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома, в результате ДТП дети, которые находились в автобусе, не пострадали. Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись из-за несоблюдения водителем ПАЗа правил проезда перекрестков.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Всего в больницу после аварии были доставлены девять человек, которые ехали в микроавтобусе "ГАЗель".

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