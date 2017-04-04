МИНСК, 5 апр — Sputnik. Несовершеннолетнюю девушку разыскивают правоохранительные органы Дрогичинского РОВД, сообщили Sputnik в УВД Брестской области.

Диане Морозовой 14 лет, с минувшего воскресенья она не выходила на связь с родными.

Как уточнили правоохранительные органы, девушке на вид 14-15 лет, ее рост около 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые прямые волосы. Пропавшая была одета в светло-зеленую блузку, синие джинсы, белые сапоги с прорезями на пальцах.

"Может представляться под именами "Анна", "Вика", "Юля", "Роза", — сообщили в УВД.

Всех, кто знает, где может находиться пропавшая девушка-подросток, просят обратиться к правоохранителям. Сотрудники милиции гарантируют анонимность.