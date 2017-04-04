﻿ Девочку-подростка со множеством имен ищут на Брестчине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочку-подростка со множеством имен ищут на Брестчине

05.04.2017 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Несовершеннолетнюю девушку разыскивают правоохранительные органы Дрогичинского РОВД, сообщили Sputnik в УВД Брестской области.

Диане Морозовой 14 лет, с минувшего воскресенья она не выходила на связь с родными.

Девочку-подростка со множеством имен ищут на Брестчине
© Sputnik/
Бобруйчанин пропал по пути домой из Московской области

Как уточнили правоохранительные органы, девушке на вид 14-15 лет, ее рост около 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые прямые волосы. Пропавшая была одета в светло-зеленую блузку, синие джинсы, белые сапоги с прорезями на пальцах.

"Может представляться под именами "Анна", "Вика", "Юля", "Роза", — сообщили в УВД.

Всех, кто знает, где может находиться пропавшая девушка-подросток, просят обратиться к правоохранителям. Сотрудники милиции гарантируют анонимность.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка может представляться Анной, Викторией, Юлией или Розой, а по паспорту ее зовут Диана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП под Бешенковичами: госпитализированы 4 пассажира маршрутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика