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Девочку-подростка со множеством имен ищут на Брестчине
05.04.2017 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Несовершеннолетнюю девушку разыскивают правоохранительные органы Дрогичинского РОВД, сообщили Sputnik в УВД Брестской области.
Диане Морозовой 14 лет, с минувшего воскресенья она не выходила на связь с родными.
Как уточнили правоохранительные органы, девушке на вид 14-15 лет, ее рост около 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые прямые волосы. Пропавшая была одета в светло-зеленую блузку, синие джинсы, белые сапоги с прорезями на пальцах.
"Может представляться под именами "Анна", "Вика", "Юля", "Роза", — сообщили в УВД.
Всех, кто знает, где может находиться пропавшая девушка-подросток, просят обратиться к правоохранителям. Сотрудники милиции гарантируют анонимность.
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Девушка может представляться Анной, Викторией, Юлией или Розой, а по паспорту ее зовут Диана.
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