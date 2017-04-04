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Пожарные Барановичей спасли из огня ежика

05.04.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сотрудники Барановичского ГРОЧС спасли при тушении сухой травы ежа, сообщило издание Intex-Press со ссылкой на подразделение.

Пожарные Барановичей спасли из огня ежика
© Фото: МЧС Беларуси
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Пожарные в среду 5 апреля были вызваны на тушение сухой растительности в районе Юбилейного переулка в райцентре.

Как сообщает издание, один из бойцов во время ликвидации возгорания заметил в траве, вблизи от огня, ежа. Сотрудники МЧС перенесли животное в безопасное место и отпустили.

Ранее в МЧС неоднократно предупреждали, что согласно ст. 15.57 КоАП за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Спасатели отмечают, что во время весенних палов огонь уничтожает растения, практически всех животных и насекомых, которые находятся на поверхности земли. 

 
Теги: Минск
 
 
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Животное во время тушения сухой травы один из бойцов заметил случайно, ежа отнесли на безопасное расстояние и отпустили.

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