МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сотрудники Барановичского ГРОЧС спасли при тушении сухой травы ежа, сообщило издание Intex-Press со ссылкой на подразделение.



© Фото: МЧС Беларуси МЧС: три дома сгорели под Толочином в результате выжигания травы

Пожарные в среду 5 апреля были вызваны на тушение сухой растительности в районе Юбилейного переулка в райцентре.

Как сообщает издание, один из бойцов во время ликвидации возгорания заметил в траве, вблизи от огня, ежа. Сотрудники МЧС перенесли животное в безопасное место и отпустили.

Ранее в МЧС неоднократно предупреждали, что согласно ст. 15.57 КоАП за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Спасатели отмечают, что во время весенних палов огонь уничтожает растения, практически всех животных и насекомых, которые находятся на поверхности земли.