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Видеофакт: корова выпала из грузовика в Минске
05.04.2017 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Корова выпала из грузового автомобиля, когда он ехал по одной из улиц Минска, сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.
Инцидент произошел на улице Кижеватова в среду 5 апреля. "Побег" животного из машины попал на видео регистратора одного из автомобилей, находившихся в то время на улице.
Впоследствии корова была поймана при помощи сотрудников МЧС в одном из близлежащих дворов.
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Животное впоследствии обнаружили в одном из минских дворов, животное ловили сотрудники МЧС.
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