﻿ Видеофакт: корова выпала из грузовика в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: корова выпала из грузовика в Минске

05.04.2017 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Корова выпала из грузового автомобиля, когда он ехал по одной из улиц Минска, сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Кижеватова в среду 5 апреля. "Побег" животного из машины попал на видео регистратора одного из автомобилей, находившихся в то время на улице.

Впоследствии корова была поймана при помощи сотрудников МЧС в одном из близлежащих дворов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное впоследствии обнаружили в одном из минских дворов, животное ловили сотрудники МЧС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожарные Барановичей спасли из огня ежика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика