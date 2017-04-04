МИНСК, 5 апр – Sputnik. Корова выпала из грузового автомобиля, когда он ехал по одной из улиц Минска, сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Кижеватова в среду 5 апреля. "Побег" животного из машины попал на видео регистратора одного из автомобилей, находившихся в то время на улице.

Впоследствии корова была поймана при помощи сотрудников МЧС в одном из близлежащих дворов.