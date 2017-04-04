﻿ На Витебщине десантник на учениях спас жизнь сослуживцу во время опасного схождения парашютов. 21.by
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На Витебщине десантник на учениях спас жизнь сослуживцу во время опасного схождения парашютов

05.04.2017 18:04 — ЧП | Tut.by  
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Учения 103-й воздушно-десантной бригады в Шумилинском районе (Витебская область) 5 апреля едва не закончились трагедией. Из-за порыва ветра произошло опасное схождение парашютистов в воздухе. Но один из солдат не растерялся. Подробности сообщает Минобороны.

Инцидент произошел после десантирования из самолета Ил-76МД. На высоте 80 метров из-за ветра произошло схождение двух парашютистов.

«У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища и они благополучно приземлились», — пишет пресс-служба министерства обороны.

Действия солдата уже высоко оценил командующий силами спецопераций Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко.

Подобный случай произошел в 2004 году, когда военнослужащий спецназа Владимир Тишкевич во время прыжка с парашютом спас жизнь своему товарищу. Позже солдат был награжден медалью «За отвагу».

Схождение двух парашютистов — крайне опасная ситуация, которая может закончиться трагедией. В качестве иллюстрации: видео с учений российских десантников, где произошел похожий случай.

 
 
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У одного из солдат погас парашют, тогда второй зафиксировал купол руками. Так оба благополучно приземлились.

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