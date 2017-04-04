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Десантники сцепились парашютами во время прыжка на учениях на Витебщине
05.04.2017 18:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Военнослужащий спас жизнь своему сослуживцу на учениях в Витебской области во время прыжков с парашютом, сообщили в среду в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел 5 апреля в Шумилинском во время проведения десантирования из самолета Ил-76.
"На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У одного рядового погас купол", – сказали в Минобороны.
Там также сообщили, что второй солдат схватил купол парашюта сослуживца, и десантники благополучно приземлились.
По информации Минобороны, поступок солдата был высоко оценен командующим силами спецопераций ВС Беларуси генерал-майором Вадимом Денисенко.
В ведомстве отметили, что подобное уже происходило в Вооруженных Силах Беларуси: в 2004 году военнослужащий на учебно-тренировочных занятиях так же спас солдата. Тогда рядовой указом президента был награжден медалью "За отвагу".
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Один из десантников сумел вовремя схватить погасший купол парашюта сослуживца, не дав товарищу упасть.
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