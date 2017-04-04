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Десантники сцепились парашютами во время прыжка на учениях на Витебщине

05.04.2017 18:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Военнослужащий спас жизнь своему сослуживцу на учениях в Витебской области во время прыжков с парашютом, сообщили в среду в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Десантники сцепились парашютами во время прыжка на учениях на Витебщине
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел 5 апреля в Шумилинском во время проведения десантирования из самолета Ил-76.

"На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У одного рядового погас купол", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что второй солдат схватил купол парашюта сослуживца, и десантники благополучно приземлились.

По информации Минобороны, поступок солдата был высоко оценен командующим силами спецопераций ВС Беларуси генерал-майором Вадимом Денисенко.

В ведомстве отметили, что подобное уже происходило в Вооруженных Силах Беларуси: в 2004 году военнослужащий на учебно-тренировочных занятиях так же спас солдата. Тогда рядовой указом президента был награжден медалью "За отвагу".

 
Теги: Минск
 
 
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Один из десантников сумел вовремя схватить погасший купол парашюта сослуживца, не дав товарищу упасть.

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На Витебщине десантник на учениях спас жизнь сослуживцу во время опасного схождения парашютов
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