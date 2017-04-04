МИНСК, 5 апр — Sputnik. Сотрудники столичной милиции по горячим следам раскрыли кражу у 76-летнего пенсионера крупной суммы денег, сообщили в среду на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестные похитили у мужчины рюкзак, в котором находились шесть тысяч долларов. В день кражи пенсионер вместе с сыном собирался уехать за город на дачный участок. Собранные в дорогу вещи мужчина стал выносить на улицу, оставив некоторые у лифта на первом этаже. Когда он вернулся за ними в подъезд, рюкзака с денежными средствами уже не было.

Сотрудники милиции быстро нашли злоумышленников — ими оказались неработающие жители Минска, среди которых был 55-летний житель квартиры, расположенной на первом этаже подъезда, а также двое других мужчин, заглянувших в гости к знакомому.

"Употребив спиртные напитки, один из злоумышленников направился на лестничную площадку. Увидев оставленный без присмотра рюкзак, забрал его, чтобы проверить содержимое. Обнаружив крупную сумму денег, поспешил к своим знакомым. Мужчины поровну разделили похищенные деньги между собой", — рассказали в ГУВД.

Там добавили, что в момент задержания у всех троих были обнаружены денежные средства.

Пожилому дачнику удалось вернуть пять с половиной тысяч долларов. Часть денег один из злоумышленников уже успел потратить: мужчина купил мобильный телефон и три комплекта женского белья для своей знакомой.

В отношении задержанных Заводским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси ("Кража").