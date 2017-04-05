МИНСК, 6 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте местного жителя, который подозревается в поджоге двери соседа, делавшего в квартире ремонт, сообщила газета " Заря ".

Инцидент произошел 4 апреля в одном из домов, расположенном на улице Рябиновой областного центра.

Как сообщает издание, в момент поджога в квартире находились рабочие, которые производили в помещении ремонт. В совершении преступления подозревают 67-летего мужчину, живущего в этом же подъезде, – перед произошедшим нетрезвый гражданин угрожал рабочим.

Следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, были допрошены свидетели, а также назначен ряд экспертиз.

В отношении поджигателя Брестским межрайотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом").