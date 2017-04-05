МИНСК, 6 апр – Sputnik. Легковой автомобиль Renault перевернулся в результате ДТП в Минском районе, водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Фото: ГАИ Минского района Дальнобойщик уснул за рулем и врезался в КамАЗ

Авария произошла накануне около 16:00 на 17-м километре автодороги Р-1 Минск – Дзержинск.

"Водитель автомобиля Mercedes, совершая поворот со второй полосы, столкнулся с Renault, который двигался в третьей полосе. В результате ДТП водитель Renault потерял управление, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание", – сказала Сильченко.

По ее словам, управлявшие автомобилями граждане не пострадали, так как на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.



© Фото: ГАИ Минского района Перевернувшийся Renault

В ГАИ также сообщили, что очевидцы ДТП помогли водителю Renault выбраться из машины и перевернуть транспортное средство.