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ДТП на трассе Р-1: Renault вылетел в кювет и перевернулся
06.04.2017 08:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Легковой автомобиль Renault перевернулся в результате ДТП в Минском районе, водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около 16:00 на 17-м километре автодороги Р-1 Минск – Дзержинск.
"Водитель автомобиля Mercedes, совершая поворот со второй полосы, столкнулся с Renault, который двигался в третьей полосе. В результате ДТП водитель Renault потерял управление, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание", – сказала Сильченко.
По ее словам, управлявшие автомобилями граждане не пострадали, так как на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.
© Фото: ГАИ Минского района
Перевернувшийся Renault
В ГАИ также сообщили, что очевидцы ДТП помогли водителю Renault выбраться из машины и перевернуть транспортное средство.
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Очевидцы ДТП помогли водителю Renault выбраться из машины и перевернуть транспортное средство.
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