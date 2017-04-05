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ДТП на трассе Р-1: Renault вылетел в кювет и перевернулся

06.04.2017 08:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Легковой автомобиль Renault перевернулся в результате ДТП в Минском районе, водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

ДТП на трассе Р-1: Renault вылетел в кювет и перевернулся
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла накануне около 16:00 на 17-м километре автодороги Р-1 Минск – Дзержинск.

"Водитель автомобиля Mercedes, совершая поворот со второй полосы, столкнулся с Renault, который двигался в третьей полосе. В результате ДТП водитель Renault потерял управление, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание", – сказала Сильченко.

По ее словам, управлявшие автомобилями граждане не пострадали, так как на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП на трассе Р-1: Renault вылетел в кювет и перевернулся
© Фото: ГАИ Минского района
Перевернувшийся Renault

В ГАИ также сообщили, что очевидцы ДТП помогли водителю Renault выбраться из машины и перевернуть транспортное средство.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы ДТП помогли водителю Renault выбраться из машины и перевернуть транспортное средство.

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