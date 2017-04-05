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"Закоротившая" стиральная машина едва не сожгла дом в Бобруйске

06.04.2017 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Частный дом едва не сгорел в Бобруйске из-за короткого замыкания в стиральной машине, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.

"Закоротившая" стиральная машина едва не сожгла дом в Бобруйске
© Фото: МЧС Беларуси
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Инцидент произошел накануне около полудня в доме, расположенном на переулке Дачный в районном центре.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось плотное задымление внутри помещения", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что хозяева находились на улице и в результате ЧП не пострадали, огнем в доме были повреждены стены, потолок и имущество.

В настоящее время пожарные устанавливают причины возникновения возгорания, в качестве предполагаемой причины пожара рассматривается короткое замыкание в стиральной машине.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяева успели вовремя покинуть помещение и до прибытия пожарных находились на улице.

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