МИНСК, 6 апр – Sputnik. Частный дом едва не сгорел в Бобруйске из-за короткого замыкания в стиральной машине, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Квартира в Минске сгорела из-за короткого замыкания гирлянды

Инцидент произошел накануне около полудня в доме, расположенном на переулке Дачный в районном центре.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось плотное задымление внутри помещения", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что хозяева находились на улице и в результате ЧП не пострадали, огнем в доме были повреждены стены, потолок и имущество.

В настоящее время пожарные устанавливают причины возникновения возгорания, в качестве предполагаемой причины пожара рассматривается короткое замыкание в стиральной машине.