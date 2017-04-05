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Белоруса "развели" на $12,5 тыс. в Петербурге при покупке BMW X5

06.04.2017 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Гражданин Беларуси обратился в отдел полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве при покупке автомобиля BMW X5, сообщила интернет-газета "Фонтанка".

Белоруса "развели" на ,5 тыс. в Петербурге при покупке BMW X5
© Фото: УСК по Минской области
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Сообщается, что 36-летний мужчина пришел в полицию во вторник 4 апреля, рассказав, что собирался купить в городе легковой автомобиль BMW X5, но стал жертвой мошенника.

По информации издания, гражданин Беларуси нашел объявление о продаже машины в интернете, договорился о покупке белого BMW и прилетел в Петербург для оформления сделки.

С продавцом белорус встретился на улице Бассейной, где передал ему 280 тысяч российских рублей (около 5 тысяч долларов США – Sputnik) и 7,5 тысяч долларов. Затем владелец машины, представившийся Игорем, отвез мужчину на другую улицу, чтобы якобы оформить страховку на машину. Однако белорус, зайдя в здание, увидел, как продавец уезжает на автомобиле в неизвестном направлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину владелец автомобиля после передачи денег отвез для якобы оформления страховки и скрылся.

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