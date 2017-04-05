МИНСК, 6 апр – Sputnik. Гражданин Беларуси обратился в отдел полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве при покупке автомобиля BMW X5, сообщила интернет-газета " Фонтанка ".

Сообщается, что 36-летний мужчина пришел в полицию во вторник 4 апреля, рассказав, что собирался купить в городе легковой автомобиль BMW X5, но стал жертвой мошенника.

По информации издания, гражданин Беларуси нашел объявление о продаже машины в интернете, договорился о покупке белого BMW и прилетел в Петербург для оформления сделки.

С продавцом белорус встретился на улице Бассейной, где передал ему 280 тысяч российских рублей (около 5 тысяч долларов США – Sputnik) и 7,5 тысяч долларов. Затем владелец машины, представившийся Игорем, отвез мужчину на другую улицу, чтобы якобы оформить страховку на машину. Однако белорус, зайдя в здание, увидел, как продавец уезжает на автомобиле в неизвестном направлении.