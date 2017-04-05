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Самодельный пистолет и патроны изъяли у пенсионера в Барановичах

06.04.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении барановичского пенсионера, у которого дома был обнаружен самодельный пистолет и патроны к нему, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Самодельный пистолет и патроны изъяли у пенсионера в Барановичах
© Фото: Ольга Громович
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В настоящее время в республике проводится специальное комплексное мероприятие "Арсенал", направленное на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в ходе которого граждане могут сдать незаконно хранящееся у них оружие.

"У пенсионера, жителя Баранович, по месту жительства участковыми инспекторами милиции ГОВД обнаружены и изъяты самодельный малокалиберный пистолет и пять патронов к нему", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в отношении мужчины Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Мужчине в качестве наказания грозят исправительные работы, арест, ограничение (до пяти лет) или лишение свободы (до семи лет).

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина хранение оружия и боеприпасов может лишиться свободы на срок до семи лет.

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