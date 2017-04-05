МИНСК, 6 апр – Sputnik. Два человека получили ранения и были госпитализированы в результате тройного ДТП в Буда-Кошелевском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: ГАИ Минского района ДТП на трассе Р-1: Renault вылетел в кювет и перевернулся

Авария произошла накануне около в 22:30 на 18-м километре подъезда от райцентра к автотрассе М-5.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Ford Escort, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество Renault Laguna: после столкновения Renault выехал на обочину, где врезался в Volkswagen Golf", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии получили ранения 36-летняя водитель Ford и ее и 38-летний пассажир.

Пострадавшие прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.