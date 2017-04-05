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Тройное ДТП возле Буда-Кошелево: два человека госпитализированы
06.04.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Два человека получили ранения и были госпитализированы в результате тройного ДТП в Буда-Кошелевском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около в 22:30 на 18-м километре подъезда от райцентра к автотрассе М-5.
"Женщина-водитель, управляя автомобилем Ford Escort, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество Renault Laguna: после столкновения Renault выехал на обочину, где врезался в Volkswagen Golf", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в аварии получили ранения 36-летняя водитель Ford и ее и 38-летний пассажир.
Пострадавшие прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Авария произошла из-за того, что женщина-водитель не уступила дорогу легковому автомобилю.
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