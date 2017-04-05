Следственный комитет возбудил уголовное дело за кражу в отношении двух жителей Кобринского района, сообщает УВД Брестского облисполкома.



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5 апреля к правоохранителям обратился житель деревни Городец, который сообщил, что с 14.40 3 апреля до 9.00 4 апреля неизвестные из ямы для хранения, вырытой возле дома, похитили 264 килограмма картофеля. Ущерб мужчина оценил в 66 рублей.

Следственно-оперативная группа установила, что кражу совершили 18-летний местный и 15-летний житель деревни Пигановичи. Похищенное изъято.